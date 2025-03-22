В Туркменистане встретили Новруз

Национальный праздник весны – Международный день Новруз – широко отмечен в Туркменистане. По сложившейся традиции в этот день главные торжества развернулись на площадке «Долина Новруза» под Ашхабадом.

В своем поздравительном обращении к соотечественникам президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул: «В Международный год мира и доверия, когда широко отмечается 30-летие нейтралитета Туркменистана, еще более возрастает историческое значение национального праздника весны – Международного дня Новруз». Как отметил глава государства, этот праздник пробуждает в сердцах людей чистые чувства, любовь, красоту и мир.

В праздничных торжествах, прошедших по всему Туркменистану, нашли отражение мудрые традиции и обычаи, основу менталитета которого исконно составляют миролюбие и добрососедство, дружелюбие и открытость, трудолюбие и стремление к созиданию.

В раскинувшемся в Долине Новруза импровизированном селе с нарядными юртами можно было получить наглядное представление о жизненном укладе туркменского народа, о его семейных традициях и обрядах, об особенностях сельского быта. Здесь же развернулась панорама богатого национального декоративно-прикладного искусства и ремесел.

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