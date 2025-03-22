Ашхабад принимает выставку Escape «Цифровые поколения»

Выставка Escape «Цифровые поколения» в Ашхабаде исследует влияние цифровых технологий на работу СМИ, искусство и нашу жизнь в целом. Экспозиция, развернувшаяся в галерее «Надар» Французского института в Туркменистане, предлагает через работы европейских авторов оценить возможности использования цифровых технологий.

Видеоролики, инсталляции, игры и мини-фильмы показывают взаимодействие современного поколения с мощными машинами, которые обрабатывают огромные объемы данных для искусственного интеллекта.

Цифровая трансформация стремительно меняет рынок труда, порождая новые профессии и требуя постоянного обновления знаний. В этой динамичной среде непрерывное образование и саморазвитие становятся главными факторами успеха. В условиях быстрого развития технологий критическое мышление и понимание их работы становятся необходимыми для того, чтобы человек мог эффективно использовать эти инструменты и сохранять контроль над ними.

Выставка Escape «Цифровые поколения» позволяет увидеть, как цифровые технологии меняют восприятие искусства. Посетители знакомятся с явлениями и аспектами цифровой культуры через работы креативщиков, художников и режиссеров, стоявших у истоков ее стремительного развития.

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