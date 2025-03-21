Президент Туркменистана принял министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики

Президент Сердар Бердымухамедов принял министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарслана Байрактара, находящегося в Туркменистане с визитом во главе делегации своей страны в целях участия в международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития».

Как подчеркивалось в ходе встречи, туркменско-турецкие отношения, имеющие богатый опыт, являются прочной основой для успешной реализации приоритетных задач в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Наглядным примером тому служит активное взаимодействие Туркменистана с Турецкой Республикой в сфере энергетики.

В ходе встречи глава государства подтвердил готовность Туркменистана, обладающего богатыми природными и углеводородными ресурсами, к дальнейшей активизации партнёрства с Турцией в энергетической сфере. Как отмечалось, в настоящее время одним из важнейших вопросов являются поставки туркменского газа в Турецкую Республику и далее в другие заинтересованные государства.

Кроме того, турецкие компании реализуют ряд проектов на туркменском побережье Каспия. Отметив, что ведущееся в настоящее время строительство электростанции комбинированного цикла создаст возможность для экспорта туркменской электроэнергии через Каспийское море в соседние страны, в том числе в Турцию и другие государства, президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана рассмотреть конкретные предложения турецкой стороны по иным вопросам, представляющим интерес для Туркменистана и поддержать конструктивные инициативы турецких партнеров.

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