Состоялся телефонный разговор между Гурбангулы Бердымухамедовым и Шавкатом Мирзиеевым

Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого были обсуждены возможности углубления традиционного межгосударственного сотрудничества, успешно развиваемого все эти годы на двусторонней и многосторонней основе.

В ходе диалога стороны выразили твердую уверенностью в том, что туркменский и узбекский народы, согласно мудрым заветам своих предков, сплотившись, и далее будут идти плечом к плечу по пути укрепления братства, дружбы и добрососедства.

Поблагодарив Шавката Мирзиеева за большой личный вклад в упрочение отношений между Туркменистаном и Республикой Узбекистан, национальный лидер туркменского народа с удовлетворением констатировал, что сегодня двусторонние связи активно развиваются по самому широкому спектру направлений.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил убежденность, что две братские страны, обладающие высоким авторитетом на мировой арене и активно продвигающие в своей внутренней и внешней политике принципы ООН, будут и далее вносить свой весомый вклад в реализацию долгосрочных и широкомасштабных стратегий и программ, принятых сообществом наций, способствовать консолидации международных усилий в целях укрепления глобального мира, безопасности и стабильности, обеспечения устойчивого развития на планете.

В завершение телефонного разговора Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев пожелали друг другу крепкого здоровья и больших успехов в государственной и международной деятельности, а братским народам двух дружественных стран – мира, счастья, благополучия и процветания.

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