Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа принят в МИД Туркменистана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамедом Хамелем. В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию на мировых энергетических рынках и взаимодействие по линии организаций и профильных структур. Было подчеркнуто наличие огромного потенциала для развития эффективного партнёрства в газовой сфере.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам присоединения Туркменистана к ФСЭГ. Стороны выразили уверенность, что итоги международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития», придадут большой импульс дальнейшему расширению сотрудничества в энергетическом секторе.

Министр иностранных дел Туркменистана пригласил представителей ФСЭГ к активному участию в мероприятиях, организуемых Туркменистаном в рамках Международного года мира и доверия. Собеседники выразил надежду на дальнейшее укрепление связей между Туркменистаном и ФСЭГ.

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