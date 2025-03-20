В Ашхабаде прошла международная конференция по межрегиональному экономическому сотрудничеству

В стенах Торгово-промышленной палаты столицы состоялась международная конференция под названием «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития».

Участие национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана в этой конференции, проводимой в Международный год мира и доверия, знаменующий 30-летие постоянного нейтралитета страны, еще больше повысило ее значимость.

В форуме приняли участие председатель Меджлиса страны, заместители председателя Кабинета министров, руководители и представители министерств и ведомств, общественных организаций, средств массовой информации, государственных структур и крупных компаний Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Султаната Оман, международных организаций и финансовых институтов, дипломатических представительств в Туркменистане, а также студенческая молодежь.

Участники форума с большим вниманием выслушали поздравление президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю этого важного международного события.

Глава государства тепло поздравил участников форума с открытием международной конференции «Год международного мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития», проводимой в столице в честь знаменательного 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана в Международный год мира и доверия, и подчеркнул большое значение данной конференции в обеспечении экономической стабильности в регионах Центральной и Южной Азии, эффективной реализации энергетических, транспортных и логистических проектов, наращивании инвестиционных возможностей в соответствующих сферах.

Президент Туркменистана отметил, что конференция станет важной площадкой для обмена опытом по обеспечению устойчивого развития всех отраслей экономики стран региона, внедрению в них современных инноваций, а также по вопросам, связанным с инвестиционными возможностями.

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