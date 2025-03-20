Гурбангулы Бердымухамедов и Валентина Матвиенко поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

В продолжение беседы Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что в Туркменистане высоко ценят дружбу с Российской Федерацией, и подтвердил нацеленность своей страны на наращивание потенциала двустороннего партнерства по самому широкому спектру направлений. Как отмечалось, сегодня между Туркменистаном и Российской Федерацией установлено стратегическое партнерство. При этом акцент был сделан на значении реализованных инициатив по созданию и функционированию новых форматов взаимодействия, где две страны выступают в качестве креативных участников. В частности, речь шла о платформе межпарламентского сотрудничества – встречах парламентариев Центральной Азии и Российской Федерации.

Как отмечалось, 29 марта текущего года состоится конференция «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», организатором которой выступит Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов пригласил к участию в предстоящем форуме высокопоставленную делегацию РФ, выразив уверенность, что это станет весомым вкладом в продвижение высоких идеалов мира, добра и гуманизма.

Поблагодарив за приглашение, Валентина Матвиенко отметила готовность российских парламентариев принять участие в мероприятиях, намеченных к проведению в текущем году в Туркменистане, в первую очередь в конференции, посвященной международной деятельности во имя детей.

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