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19.03.25 09:32

Международная конференция по инвестициям прошла в Ашхабаде

В столице страны в рамках выставки, приуроченной к 17-летию образования Союза промышленников и предпринимателей была проведена конференция по теме инвестиций в частный сектор.

Инвестиции в будущее Туркменистана стали предметом обсуждения руководителей национальных государственных структур, представителей международных организаций и финансовых институтов, дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, частных инвесторов из-за рубежа.

Участие в форуме бизнесменов из Российской Федерации, Киргизии, Франции, Турции, Германии, Казахстана, Китая, Великобритании, Эстонии, Соединенных Штатов Америки, Азербайджана, Украины, Афганистана, Нидерландов, Беларуси и Королевства Саудовская Аравия стало свидетельством растущего интереса к инвестиционным возможностям в Туркменистане.

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