Обсуждено партнерство Туркменистана с Международным бюро выставок

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с генеральным секретарем Международного бюро выставок (МБВ) Димитри Керкентзесом. В рамках встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о ходе двустороннего взаимодействия в области выставочно-ярмарочной деятельности, а также о возможностях изучения лучших практик в данной сфере.

Предметом обсуждения стало проведение в Ашхабаде заседания административно-бюджетного комитета МБВ, которое послужит площадкой для рассмотрения финансовой и административной повестки дня МБВ и укрепит роль Туркменистана в международном выставочном сообществе.

Стороны констатировали, что Туркменистан активно участвует во всемирных и специализированных смотрах. В этом контексте подчеркнута важность реализуемой «Концепции развития международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024–2025 годы». Вместе с тем, был дан обзор выполнения «Дорожной карты по расширению сотрудничества между Туркменистаном и Международным бюро выставок на 2023–2025 годы».

В числе перспективных направлений сотрудничества названы проведение семинаров по отдельным дисциплинам в области выставочной деятельности, взаимодействие при организации павильонов Туркменистана на международных выставках, осуществление взаимных визитов на различных уровнях. Особый акцент собеседники сделали на теме участия Туркменистана во всемирной выставке «EXPO-2025» в городе Осаке (Япония).

В завершение встречи участники высказали убежденность, что совместные мероприятия будут способствовать расширению международного взаимодействия, дальнейшей интеграции Туркменистана в мировое выставочное пространство.

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