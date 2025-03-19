В Ашхабаде прошел международный показ мод

В столице Туркменистана в рамках выставки, приуроченной к 17-летию образования Союза промышленников и предпринимателей, состоялся смотр-показ образцов женской одежды с участием ведущих туркменских и зарубежных модельеров.

На показе мод были представлены модели одежды, созданные Домом моделей Министерства текстильной промышленности Туркменистана, а также домами моды «Mähirli Zenan», «Jennet tagty», «Mynasyp», «Nagyşly güzer», «Gölli», «Aina Sari» и «Aýperi», сочетающими национальные традиции и современный дизайн.

В завершившейся выставке приняло участие около 130 частных предприятий, работающих в различных сферах. На выставке демонстрировались великолепные ковры из шелка и шерсти с прекрасным орнаментом, вытканные вручную декоративные ковры с изображением уникальных пейзажей природы, современные ковровые полотна, декоративные изделия и вышивка, ткани, ювелирные изделия, керамика и сувениры, созданные предпринимателями, народными умельцами и молодыми дизайнерами.

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