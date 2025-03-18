В Ашхабаде открылась выставка Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана

В Ашхабаде открылась выставка, посвященная 17-летию Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ). Выставка стала наглядным отражением успехов национального бизнеса, который за последние годы внес весомый вклад в развитие экономики страны, реализацию государственных программ и укрепление частного сектора.

Сотни участников – ведущие туркменские компании и предприниматели, представившие широкий спектр своих достижений и новейших разработок. Здесь можно увидеть продукцию текстильной и пищевой промышленности, строительные материалы, современные технологии и инновационные услуги, которые демонстрируют динамичное развитие национального бизнеса.

Помимо демонстрации товаров и услуг, в рамках выставки проходит международный форум «Инвестиции в будущее Туркменистана». Конференция собрала представителей деловых кругов и зарубежных инвесторов для обсуждения перспективных проектов, расширения экспортных возможностей и укрепления международного сотрудничества.

Выставка завершится торжественной церемонией награждения участников – компаний, которые особенно отличились в своем вкладе в развитие экономики страны.

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