На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 24 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 24 сделки на общую сумму свыше 59 миллионов 651 тысячи долларов США.

Представители деловых кругов Афганистана закупили авиационный керосин, сжиженный газ, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также автобензин марки ЕСО-93 производства ГК «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из Китая, Афганистана, Сербии, Узбекистана, Киргизии были реализованы нефтяной дорожный битум, газобетонные блоки, а также густой экстракт солодкового корня, суровая ткань фланель, хлопчатобумажная пряжа.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили битум нефтяной дорожный и масло базовое на сумму 51 миллион 350 тысяч манатов.

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