Состоялся рабочий визит делегации Туркменистана в Государство Катар

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов встретился с премьер-министром, министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.

Стороны обсудили вопросы расширения двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Подчеркнув развитие двустороннего сотрудничества, стабильного и доверительного политического диалога, министры отметили, что итоги встреч глав двух государств придают большой импульс туркменско-катарским отношениям.

Также в ходе беседы стороны подчеркнули, что перспективными направлениями туркменско-катарских отношений призваны стать энергетика, инвестиционная и транспортная сферы. Кроме того, состоялся детальный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и приоритетам развития, а также социально-экономической ситуации в Афганистане. Стороны также отметили конструктивный характер сотрудничества в рамках международных организаций.

В этой связи было отмечено проведение в Туркменистане 12 декабря 2025 года представительного форума в рамках Международного года мира и доверия. В связи с этим катарская сторона приглашена принять участие в форуме высокого уровня.

В тот же день Туркменская делегация была принята эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

В ходе обмена мнениями наряду с конструктивным двусторонним сотрудничеством была подчеркнута эффективность взаимодействия в многосторонних форматах, прежде всего в рамках ООН. В частности, было отмечено, что 12 декабря 2025 года по случаю 30-летия нейтралитета страны в Ашхабаде состоится Международный форум мира и доверия. Катарская сторона приглашена принять участие в этом международном форуме и праздничных мероприятиях.

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