В Государственном музее Туркменистана открылась выставка, посвященная Новрузу В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана развернута тематическая выставка под названием «Движение нового дня», посвященная празднику Новруз. В экспозиции представлены произведения художников и ювелиров, демонстрируются национальные костюмы с великолепной вышивкой. Внимание посетителей также привлекают изделия ремесленников, в числе которых музыкальные инструменты дутар и гиджак, а также различные предметы домашнего обихода. Гармонично дополняют выставку атрибуты праздника проросшая пшеница и национальные угощения. Ковры-панно с изображением природы родной земли также украшают экспозицию. © TURKMENISTAN.RU, 2025