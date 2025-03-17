|17.03.25 08:21
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В Государственном музее Туркменистана открылась выставка, посвященная Новрузу
В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана развернута тематическая выставка под названием «Движение нового дня», посвященная празднику Новруз. В экспозиции представлены произведения художников и ювелиров, демонстрируются национальные костюмы с великолепной вышивкой.
Внимание посетителей также привлекают изделия ремесленников, в числе которых музыкальные инструменты дутар и гиджак, а также различные предметы домашнего обихода. Гармонично дополняют выставку атрибуты праздника проросшая пшеница и национальные угощения. Ковры-панно с изображением природы родной земли также украшают экспозицию.
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