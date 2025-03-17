Создан сайт, посвященный году мира и доверия и 30-летию нейтралитета Туркменистана

В ознаменование Международного года мира и доверия и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, Министерством иностранных дел страны запущен специальный веб-сайт. Новый информационный ресурс расположен по адресу: https://neutrality.gov.tm/.

Сайт призван освещать ключевые события, мероприятия и инициативы, запланированные в Туркменистане в течение 2025 года в рамках Года мира и доверия, а также празднования 30-й годовщины обретения страной статуса постоянного нейтралитета. Ожидается, что на сайте будет размещена подробная информация о проводимых форумах, конференциях, культурных акциях и других мероприятиях, направленных на укрепление мира, доверия и международного сотрудничества, а также на популяризацию принципов нейтралитета Туркменистана на мировой арене.

Запуск веб-сайта стал важным шагом в информационном сопровождении значимых событий 2025 года и призван продемонстрировать стремление Туркменистана к активному международному диалогу и продвижению своих мирных инициатив.

© TURKMENISTAN.RU, 2025