Креативные технологии – в фокусе внимания международного форума в Туркменистане

В Туркменистане благодаря государственной поддержке активно развиваются такие направления, как информационные технологии, искусство, фотография, видеография, мода и ремесленные профессии. Эти направления, объединенные понятием «Креативная и инновационная экономика», стали предметом осмысления на международном форуме, прошедшем в Ашхабаде.

Мероприятие, организованное правительством Туркменистана в сотрудничестве с Программой развития ООН (ПРООН), посольством Великобритании, Министерством финансов и экономики Туркменистана и Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО, собрало на единой площадке специалистов из различных сфер.

Участники делились своими достижениями и обсуждали значимость креативного сектора, основанного на продаже товаров и услуг, возникающих из интеллектуальной деятельности. Эксперты поделились своим опытом, наблюдениями о мировых тенденциях в креативной индустрии и перспективами для Туркменистана.

В ходе тематических сессий обсуждались стратегии развития динамичного и устойчивого сектора креативной и инновационной экономики, вопросы модернизации отраслей культурного наследия, использование цифровых технологий для роста креативного сектора и механизмы привлечения инвестиций в предпринимательство.

В рамках форума была организована выставка декоративно-прикладных изделий, созданных умельцами со всей страны. Ашхабадский дом моделей Министерства текстильной промышленности Туркменистана провел показ уникальной коллекции женских нарядов, вдохновленных традиционными вышивками.

Международный форум «Креативная и инновационная экономика Туркменистана», прошедший в рамках Международного года мира и доверия, способствовал диалогу и обмену международным опытом и заложил основы для создания эффективных систем поддержки, повышения вовлеченности частного сектора и формирования экономики, ориентированной на инновации.

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