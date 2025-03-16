В Туркменистане обнародован указ о весеннем призыве и увольнении в запас военнослужащих

Президент Туркменистана, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами страны Сердар Бердымухамедов подписал указ о проведении весеннего призыва граждан на военную службу и увольнении в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки. Согласно указу, увольнение в запас военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и выслуживших положенный срок, будет осуществлено в период с апреля по июнь 2025 года.

В этот же период, с апреля по июнь 2025 года, будет проведен очередной призыв на военную службу граждан Туркменистана мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва. Данный указ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Решение о проведении регулярного весеннего и осеннего призывов граждан на военную службу и увольнении в запас ранее отслуживших военнослужащих принимается в Туркменистане в соответствии с Конституцией страны и законом «О воинской обязанности и военной службе». Эти мероприятия носят плановый характер и направлены на обеспечение боеготовности Вооруженных сил Туркменистана.

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