Экспозиция Туркменистана представлена на международной книжной выставке в Минске

В Минске проходит XXXII Минская международная книжная выставка-ярмарка. Гости и жители белорусской столицы могут ознакомиться с экспозициями из 20 стран. Свои национальные разделы представили и дипломатические миссии, аккредитованные в Беларуси.

Туркменская дипломатическая миссия подготовила насыщенную программу, в центре которой – презентация книг президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира» и национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова «Hakyda – göwheri». На выставке также представлена экспозиция традиционных туркменских костюмов, демонстрирующая богатое национальное наследие декоративно-прикладного искусства.

Здесь же представлены произведения классиков туркменской литературы, чьи работы, переведенные на многие языки, знакомят с глубиной туркменской культуры и ее духовными сокровищами. Книги и журналы, яркие иллюстративные материалы, представленные на выставке в Минске, рассказывают о яркой и насыщенной событиями жизни современного Туркменистана, о глубоких корнях вековых традиций, о непреходящих культурных ценностях народа.

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