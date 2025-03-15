Туркменистан нацелен на продвижение деятельности по противодействию торговле людьми

В МИД Туркменистана состоялась презентация «Национального плана действий по противодействию торговле людьми на 2025–2029 годы», утвержденного соответствующим постановлением президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Участниками события стали члены Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми в Туркменистане, главы и сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованные в Туркменистане.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов заострил внимание на значимости нового документа, разработанного Межведомственной комиссией по противодействию торговле людьми в Туркменистане при тесной координации с соответствующими международными организациями, в частности, с Международной организацией по миграции (МОМ) и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Генеральный прокурор Туркменистана, председатель Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми в Туркменистане Бегмурат Мухамедов подчеркнул, что национальный план состоит из пяти разделов, в которых обозначены целевые меры, сроки их выполнения, соответствующие индикаторы, государственные органы, ответственные за выполнение обозначенных задач.

Выступившие отметили, что принятие этого документа прежде всего направлено на укрепление государственной системы гарантий, обеспечение защиты прав и свобод человека в Туркменистане, выполнение международных обязательств страны в данном направлении, расширение сотрудничества с международными организациями в гуманитарной сфере, а также сосредоточение внимания на работе, связанной с предотвращением угроз на национальном уровне.

Участники презентации подробно ознакомились с задачами и стратегическими направлениями, зафиксированными в документе, и обменялись мнениями по их практической реализации.

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