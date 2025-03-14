В Туркменистане открылся новый завод керамической продукции

Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия крупного предприятия по производству керамических изделий «Бахарден» в Бахерденском районе Ахалского велаята (области). Новый производственный комплекс стал важным объектом промышленной инфраструктуры региона.

В церемонии открытия приняли участие руководители Меджлиса, кабинета министров, глава областной администрации, представители СМИ и общественности. Выступая перед собравшимися, президент Сердар Бердымухамедов поздравил всех с вводом в эксплуатацию современного предприятия, отметив значительные успехи национального промышленно-строительного комплекса.

Новое предприятие «Бахарден» построено по заказу Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана. Завод, рассчитанный на выпуск 3,3 млн кв.м керамической плитки и 120 тыс. единиц санфаянса в год, оснащен высокопроизводительным импортным оборудованием. На предприятии созданы современные условия для работы около 460 сотрудников. Ввод в строй нового завода «Бахарден» – важный шаг в обеспечении строительного сектора Туркменистана высококачественными материалами собственного производства.

В торжественной обстановке президент Сердар Бердымухамедов перерезал символическую ленту и нажатием кнопки на пульте управления дал старт работе крупного промышленного объекта. Глава государства осмотрел выставочный павильон с образцами продукции и лабораторию завода, оснащенную современным оборудованием для физико-химических испытаний керамических изделий, побывал в цехах предприятия, где ознакомился с технологическими процессами. Особо отметив, что большинство специалистов на заводе – молодые люди, президент подчеркнул важность освоения ими передовых технологий и инноваций.

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