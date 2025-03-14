Президент Туркменистана принял еврокомиссара по международному сотрудничеству

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял еврокомиссара Европейского союза по международному сотрудничеству Йозефа Сикелу.

В ходе встречи было подчеркнуто успешное развитие партнерства Туркменистана с Европейским союзом, включая активизацию политико-дипломатических связей. По мнению сторон, большое значение уделяется развитию взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках формата «Центральная Азия – ЕС».

Было отмечено, что в Туркменистане успешно реализуются проекты с участием ЕС по таким направлениям, как наука и образование, экология, энергетика, развитие транспортно-транзитных коридоров. С учетом благоприятного географического местоположения Туркменистана, стратегическое значение имеет расширение транспортной взаимосвязанности. В этой связи было подчеркнуто, что Туркменистан активно работает над развитием перспективных транспортных коридоров, таких как «Север – Юг» и «Восток – Запад».

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела выразили уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного партнерства и обменялись наилучшими пожеланиями.

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