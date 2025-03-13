В Ашхабаде прошли переговоры с еврокомиссаром по международному партнерству

В стенах туркменского внешнеполитического ведомства прошла встреча министра иностранных дел Рашида Мередова с европейским комиссаром по международному партнерству Йозефом Сикелой, прибывшим в Ашхабад с визитом. В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества Туркменистана с ЕС в политико-дипломатической, торгово-экономической и других сферах.

Стороны обсудили возможности расширения договорно-правовой базы сотрудничества, отметили результативность совместных механизмов, включая совместный комитет «Туркменистан – ЕС», межпарламентский диалог, диалог по правам человека и другие. Особое внимание было уделено продвижению практического взаимодействия социально-экономического характера. Рассмотрены вопросы сотрудничества по развитию торговых связей, транспортной взаимосвязанности, энергетической безопасности, инновационной и инвестиционной деятельности.

Стороны рассмотрели действующие и перспективные специализированные проекты и программы, а также вопросы задействования экспертных навыков ЕС в процесс вступления Туркменистана во Всемирную торговую организацию. Кроме этого, дипломаты обсудили совместную работу в области поддержания экологической безопасности, сокращения выбросов метана и возобновляемых источников энергии. Также были рассмотрены возможности дальнейшего развития сотрудничества в области образования и науки.

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