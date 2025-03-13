Обсуждено сотрудничество Туркменистана с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с региональным директором по Европе Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) Бриггитой Бишоф Эббесен. В ходе встречи стороны отметили эффективность взаимодействия Туркменистана с МФОККиКП. Особый акцент был сделан на сотрудничестве, нацеленном на совершенствование законодательства Туркменистана в соответствии с международным гуманитарном правом. Туркменская сторона представила гуманитарные проекты и инициативы страны и пригласила представителей МФОККиКП к активному участию в мероприятиях, организуемых Туркменистаном в рамках Международного года мира и доверия. © TURKMENISTAN.RU, 2025