В Ашхабаде обсуждены актуальные направления туркменско-китайских отношений

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с заместителем секретаря парткома Коммунистической партии Китая провинции Шэньси Китайской Народной Республики Син Шаньпином.

В ходе состоявшегося диалога было отмечено, что в настоящее время туркмено-китайское взаимодействие всестороннего стратегического партнерства динамично развивается по широкому спектру направлений. В этом контексте стороны остановились на основных и наиболее важных областях сотрудничества, представляющих взаимный интерес. По мнению сторон, благоприятные условия для развития межгосударственных отношений создает высокий уровень доверия и дружбы, сложившийся между главами двух государств.

В продолжение встречи стороны констатировали, что ключевая роль в укреплении диалога дружбы отводится торгово-экономическим контактам. На культурно-гуманитарном треке отмечалось налаженное взаимодействие в сферах науки, образования, культурных обменов, по линии изучения китайского языка. Собеседники подчеркнули, что взаимные Дни культуры придают импульс дальнейшему наращиванию гуманитарных связей, обогащают двустороннее сотрудничество новым содержанием.

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