В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный Международному году мира и доверия

В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный предстоящим международным мероприятиям, проводимым правительством Туркменистана совместно с международными организациями по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Во встрече приняли участие главы и сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованные в Туркменистане, руководители представители отечественных и зарубежных СМИ. В ходе брифинга участники были проинформированы о наиболее важных встречах международного характера, которые состоятся в марте нынешнего года.

В рамках брифинга было сообщено, что 19 марта в Ашхабаде состоится международная конференция «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития». К участию на конференции приглашены представители государственных органов, международных организаций и финансовых институтов, а также руководители компаний.

Планируется, что работа этого мероприятия будет сконцентрирована на таких темах, как геополитическая и геоэкономическая значимость энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов в Центральной и Южной Азии, газопровод ТАПИ, роль и значение строительства линии электропередачи ТАП, транспортная взаимосвязанность регионов, а также участие финансовых институтов в претворении в жизнь экономических проектов в Центральной и Южной Азии.

Выступившие руководители агентств и специализированных учреждений ООН и Представительств ЕС, ЕБРР, АБР в Туркменистане, представители дипломатических миссий стран Центральной Азии, Германии, Индии, Ливии, Пакистана, Малайзии и Франции подчеркнули роль Туркменистана в продвижении мира, стабильности и экономической интеграции. Констатируя значение предстоящих встреч, участники поблагодарили за информацию о крупных международных мероприятиях, которые позволят обменяться мнениями по международным проблемам и высказать свои взгляды на важные вопросы глобальной и региональной повестки дня.

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