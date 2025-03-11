На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 23 сделки На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 23 сделки на общую сумму свыше 29 миллионов 355 тысяч долларов США. Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана закупили масло базовое, авиационный керосин, сжиженный газ, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также хлористый натрий, карбамид, автобензин марки ЕСО-93 производства ГК «Туркменхимия» и остатки нефтяных отходов. Покупателям из Германии, Сербии, Киргизии, Украины были реализованы корни солодки, махровые изделия в ассортименте, ткань джинсовая, пряжа хлопчатобумажная, напиток чайный с солодковым корнем. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили густой экстракт солодкового корня на сумму 4 миллиона 200 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2025