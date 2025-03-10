В Туркменистане создана Межведомственная комиссия по развитию внешнеэкономической деятельности

Постановлением президента Сердара Бердымухамедова создана Межведомственная комиссия по дальнейшему развитию внешнеэкономической деятельности Туркменистана, а также по разработке проектов документов по продвижению сотрудничества с международными экономическими организациями и финансовыми институтами; утверждены состав комиссии и положение о комиссии.

Документ подписан в соответствии с задачами «Национальной программы социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и «Концепции внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2022–2028 годы», а также в целях активизации партнерства с международными и региональными институтами для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

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