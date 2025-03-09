В Туркменистане широко отметили Международный женский праздник

Широко отмечаемый в Туркменистане в соответствии с национальными традициями весенний праздник отражает уважительное отношение народа к представительницам прекрасного пола и в первую очередь к женщине-матери. Ей всегда оказывалось почтение, выражалась признательность как хранительнице семейного очага, мудрой советчице и верной подруге.

По традиции в канун 8 Марта повсеместно прошли торжественные церемонии вручения от имени президента Сердара Бердымухамедова денежных подарков всем жительницам страны – труженицам предприятий и учреждений, тем, кто находится на заслуженном отдыхе, а также школьницам и воспитанницам детских садов.

В честь Международного женского дня во Дворце мукамов Государственного культурного центра состоялся концерт мастеров искусств, посвященный славным дочерям Родины. На праздничный концерт были приглашены женщины из разных регионов страны, члены правительства, депутаты Меджлиса, ветераны труда, активистки общественных организаций, передовики производства, представляющие все отрасли национальной экономики. Также почетными гостями торжества стали сотрудницы аккредитованных в Туркменистане дипмиссий и международных структур.

Международный женский день – замечательный повод, чтобы посредством искусства выразить женщинам восхищение. Со сцены звучали вдохновенные песни, воспевающие трогательную доброту и скромность, благородство души и мудрость сердца, красоту и верность, материнскую любовь и нежность – чувства, с которыми неразрывно связан образ женщины.

В ознаменование Международного женского праздника повсеместно во всех уголках страны, на лучших концертных площадках прошли музыкальные представления. В адрес представительниц прекрасного пола повсюду прозвучали теплые поздравления и пожелания весеннего настроения, любви и радости, мира и благоденствия.

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