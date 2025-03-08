Состоялись переговоры между президентом Туркменистана и премьер-министром Грузии

В Ашхабаде состоялись переговоры между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, прибывшим в Туркменистан с официальным визитом.

Как подчеркивалось на переговорах, туркменско-грузинские отношения, носящие традиционно дружественный и конструктивный характер, основаны на принципах равенства, взаимного уважения и доверия. Важным аспектом повестки межгосударственного диалога являются вопросы торгово-экономического сотрудничества. Здесь достигнуты положительные результаты взаимодействия в области энергетики, промышленности и здравоохранения.

Наши страны, отметил Президент Сердар Бердымухамедов, сегодня располагают достаточным потенциалом для того, чтобы вывести туркменско-грузинское сотрудничество на качественно новый уровень, отвечающий реальным возможностям и обоюдным объективным потребностям. Вместе с тем глава Туркменистана высказался за укрепление двусторонних культурно-гуманитарных контактов, где имеются большие перспективы для взаимодействия и обмена опытом в области культуры и искусства, науки и образования, проведения совместных мероприятий, выставок и конференций.

Глава государства также подчеркнул, что Туркменистан высоко ценит поддержку Грузии в реализации его миротворческих инициатив. Одной из них стало предложение об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия», что было закреплено соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 марта 2024 года.

Отметив, что 12 декабря текущего года в Ашхабаде состоится представительный форум Международного года мира и доверия, который совпадает с исторической датой – 30-летием признания ООН статуса постоянного нейтралитета Туркменистана – президент Сердар Бердымухамедов пригласил премьер-министра Ираклия Кобахидзе на предстоящую встречу высокого уровня.

Отметив позитивную динамику межгосударственных политических и экономических связей, премьер-министр Ираклий Кобахидзе также высказался за дальнейшее развитие продуктивного сотрудничества в реализации транспортно-логистических проектов и в энергетической сфере. В ходе состоявшегося в продолжение переговоров обстоятельного обсуждения широкого спектра вопросов межгосударственного сотрудничества были конкретизированы его приоритетные направления на современном этапе и в контексте планов на будущее.

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