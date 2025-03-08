Министры иностранных дел Туркменистана и Грузии обсудили вопросы сотрудничества

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Грузии госпожой Макой Ботчоришвили, прибывшей в Туркменистан в составе представительной делегации Грузии во главе с премьер-министром страны. Стороны отметили значимость контактов на высшем и высоком уровнях в продвижении межгосударственных связей, в частности нынешний визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Туркменистан.

Собеседники с удовлетворением подчеркнули активное развитие связей между двумя странами как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего ООН. В этой связи обсуждены совместные мероприятия на текущий год, объявленный по инициативе Туркменистана Международным годом мира и доверия согласно резолюции Генассамблеи ООН.

Стороны высказались за продолжение взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран посредством активного диалога и проведения регулярных консультаций на уровне руководителей ведомств и глав департаментов. В этот же день министры подписали программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Грузии на 2025-2026 годы.

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