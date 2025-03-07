Состоялся телефонный разговор президента Туркменистана с премьер-министром Ирака

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и премьер-министром Республики Ирак Мохаммедом Шиа Аль-Судани.

В ходе беседы было отмечено, что в настоящее время туркменско-иракские отношения развиваются по широкому спектру. Основой этому служат многовековые связи двух народов, у которых общая история, культура и традиции. Туркменистан и Республика Ирак расширяют сотрудничество в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и других направлениях. В этой связи глава туркменского государства выразил благодарность Республике Ирак за систематическую поддержку внешнеполитического курса Туркменистана, следующего правовому статусу постоянного нейтралитета, и инициатив, выдвигаемых в рамках ООН и других международных структурах.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость активизации двусторонних дипломатических отношений и подтвердил готовность Туркменистана оказать всестороннее содействие в создании благоприятных условий для открытия в Ашхабаде дипломатического представительства Республики Ирак и его плодотворной работы.

В ходе беседы президент Сердар Бердымухамедов сообщил, что 12 декабря в Ашхабаде состоится международный форум по случаю провозглашения по инициативе Туркменистана Генеральной Ассамблеей ООН 2025 года «Международным годом мира и доверия», а также в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, и пригласил премьер-министра Мохаммеда Шиа Аль-Судани на данную представительную конференцию.

Премьер-министр Ирака с благодарностью принял приглашение и заявил, что для него будет большой честью принять участие в данных мероприятиях, а также отметил важную значимость международных инициатив Туркменистана, направленных на обеспечение всеобщего мира и устойчивого развития.

Кроме этого, стороны обсудили ряд вопросов касательно двустороннего сотрудничества.

Завершая беседу, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Республики Ирак Мохаммед Шиа Аль-Судани обменялись наилучшими пожеланиями и выразили уверенность в том, что взаимовыгодный межгосударственный диалог будет и впредь развиваться на благо дружественных народов двух стран.

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