В Ашхабаде подписан пакет документов с представительством ЮНИСЕФ

В стенах Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась церемония подписания двусторонних документов между министерствами, ведомствами, общественными организациями страны и представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане.

В ходе церемонии подписаны 11 документов, касающиеся взаимодействия Туркменистана и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в области экономики, здравоохранения, образования, средств массовой информации, а также других важнейших направлений:

– рабочий план Меджлиса Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда ООН для Туркменистана на 2021–2025 годы;

– рабочий план Верховного суда Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда ООН для Туркменистана на 2021–2025 годы;

– рабочий план Генеральной прокуратуры Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда ООН для Туркменистана на 2021–2025 годы;

– рабочий план Министерства внутренних дел Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда ООН для Туркменистана на 2021–2025 годы;

– рабочий план Министерства юстиции Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда ООН для Туркменистана на 2021–2025 годы;

– рабочий план Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда ООН для Туркменистана на 2021–2025 годы;

– рабочий план Министерства образования Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда ООН для Туркменистана на 2021–2025 годы;

– рабочий план Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда ООН для Туркменистана на 2021–2025 годы;

– рабочий план Государственного комитета Туркменистана по статистике и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда ООН для Туркменистана на 2021–2025 годы;

– рабочий план Института государства, права и демократии Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда ООН для Туркменистана на 2021–2025 годы;

– рабочий план Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, Союза женщин Туркменистана и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане на 2025 год в области реализации Программы Детского фонда ООН для Туркменистана на 2021–2025 годы.

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