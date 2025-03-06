Делегация Туркменистана приняла участие в международном форуме по водным проблемам

В Токио состоялся Международный симпозиум по водным проблемам и стихийным бедствиям. В работе симпозиума приняли участие высокопоставленные представители государственных структур, международных организаций, частных компаний и гражданского общества.

В состав делегации Туркменистана вошли представители Министерства иностранных дел и Туркменского государственного водохозяйственного научно-производственного и проектного института.

В ходе форума состоялась встреча экспертов водного сектора в рамках диалога «Центральная Азия – Япония». В своих выступлениях представители Туркменистана рассказали об инициативах президента Туркменистана в области охраны и рационального использования водных ресурсов, озвученных с высоких трибун международных форумов. В частности, была подчеркнута важность водных ресурсов в контексте достижения устойчивого развития в Центральной Азии.

Как отмечалось, трансграничное водное сотрудничество выступает в числе ключевых направлений в обеспечении мира, стабильности и процветания в регионе. Водная тематика приобрела еще большую актуальность в связи с проблемой глобального изменения климата, в связи с чем подчеркнута необходимость бережного и рационального использования водных ресурсов.

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