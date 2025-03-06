В Ашхабаде рассмотрены аспекты сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с делегацией во главе с управляющим директором Департамента финансовых учреждений Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Франсисом Малижем.

Основной целью визита делегации стало изучение потребностей банковского сектора Туркменистана и определение новых потенциальных направлений партнёрства с ЕБРР. В ходе встречи стороны отметили долгосрочный и плодотворный характер сотрудничества Туркменистана с ЕБРР, что нашло отражение в реализации более 80 проектов, в том числе по содействию торговле, производству, развитию малого и среднего бизнеса в стране.

Состоялся обзор приоритетов работы ЕБРР в Туркменистане, в частности, взаимодействие с банковским сектором страны, содействие внедрению современных банковских практик. Кроме этого, стороны обсудили дальнейшее взаимодействие, в частности, подготовку страновой стратегии ЕБРР на предстоящий период.

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