Специальный представитель ЕС по Центральной Азии принят в МИД Туркменистана

Состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с новоназначенным специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом, прибывшим с визитом в Ашхабад.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества Туркменистана с ЕС и его институтами. Стороны условились продолжать работу над развитием взаимовыгодных связей между Туркменистаном и Европейским союзом, в том числе в рамках формата Центральная Азия – ЕС. Состоялся обмен мнениями по развитию политико-дипломатического партнерства посредством укрепления договорно-правовой базы взаимодействия и двусторонних механизмов взаимодействия.

Стороны обсудили сотрудничество в области энергетики, транспорта и взаимосвязанности, защиты окружающей среды, в частности, инициативы по сокращению выбросов метана и развитию возобновляемых источников энергии. Также было обсуждено взаимодействие с финансовыми институтами ЕС.

Особый акцент был сделан на гуманитарном направлении партнерства, образовательных проектах и программах, усилении контактов между институтами и научными центрами. Стороны высказались за продолжение практики проведения тренингов и курсов в рамках текущих и перспективных проектов. Кроме этого, дипломаты обсудили подготовку к совместным мероприятиям, запланированным на текущий год.

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