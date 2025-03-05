Председатель Халк Маслахаты Туркменистана провел телефонный разговор с эмиром Катара

Состоялся телефонный разговор национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

В ходе беседы было отмечено, что Туркменистан и Катар успешно сотрудничают как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур. Ярким свидетельством этому служит взаимная поддержка инициатив и предложений, выдвигаемых двумя странами в рамках авторитетных международных организаций.

Гурбангулы Бердымухамедов сделал акцент на перспективах туркменско-катарского взаимодействия, включая торговлю, транспорт, нефтегазовый сектор, химическую и текстильную промышленность, инвестиционный блок. Была выражена уверенность в том, что на основе имеющегося потенциала и накопленного позитивного опыта в этих направлениях будут успешно реализованы взаимовыгодные проекты. Собеседники подчеркнули, что народы двух стран связывают схожесть истории, культуры, традиций, обычаев, духовных и нравственных ценностей. Это служит прочной основой для дальнейшего развития двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана сообщил, что 12 декабря 2025 года в Ашхабаде по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана состоится Международный форум мира и доверия и пригласил шейха Тамима бин Хамада Аль Тани принять участие в этом международном форуме и праздничных мероприятиях.

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