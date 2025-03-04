Специалисты МГУ проводят лекции для преподавателей и студентов туркменского вуза

В Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади по инициативе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова стартовали онлайн-курсы повышения квалификации.

Слушателями курсов являются более ста педагогов и студентов-старшекурсников всех факультетов туркменского вуза, главным образом факультета русского языка и литературы, на котором идет подготовка будущих учителей-русистов.

Насыщенная учебно-образовательная программа курсов включает лекции по актуальным вопросам преподавания русской литературы. Она направлена на освоение участниками современных основ и методов обучения русской литературе, а также особенностей и основных принципов функционирования современного литературного процесса.

Проведение учебно-образовательного мероприятия во многом будет способствовать улучшению и развитию профессиональных навыков и компетенций туркменских преподавателей, обмену ценным опытом, обогащению образовательного процесса в вузе и совершенствованию подготовки высококвалифицированных специалистов, что является одной из приоритетных задач образовательной системы в Туркменистане.

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