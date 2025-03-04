На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 11 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 11 сделок на общую сумму свыше 10 миллионов 274 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Турции и Афганистана закупили сжиженный газ и авиационный керосин, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, покупателям из ОАЭ, Турции, Афганистана, Киргизии были реализованы портландцемент, а также хлопчатобумажная пряжа, постельное белье в ассортименте, джинсовые изделия.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили напиток чайный с солодковым корнем и отходы хлопчатобумажные. Общая сумма сделок составила более 724 тысяч манатов.

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