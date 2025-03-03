Представители ООН оценили подготовку конференции по странам, не имеющим выхода к морю

Подготовке к третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC-3), был посвящен брифинг в стенах Министерства иностранных дел Туркменистана.

На брифинге речь шла об итогах работы в Ашхабаде оценочной миссии ООН во главе с Рабаб Фатимой – заместителем генерального секретаря ООН, высоким представителем по наименее развитым, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и малым островным государствам. На встречу были приглашены руководители и представители соответствующих министерств и ведомств, главы и представители специализированных структур ООН, а также представители СМИ.

Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, намечена к проведению в Туркменистане во второй половине текущего года. Рабаб Фатима отметила важность данного мероприятия международного масштаба, которое проходит раз в десять лет, и подчеркнула необходимость дальнейшей координации действий по подготовке к конференции.

Между участниками встречи состоялся обмен мнениями по своевременной реализации подготовительных и протокольно-организационных мер, направленных на проведение на высоком уровне международной конференции, включая подготовку проектов итогового и других документов, организацию информационного сопровождения события и технического оснащения мест проведения предстоящих мероприятий.

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