Гурбангулы Бердымухамедов встретился с представителями Всемирного банка и Международной финансовой корпорации

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии госпожой Антонеллой Бассани, региональным директором Всемирного банка по странам Центральной Азии госпожой Татьяной Проскуряковой и региональным директором Международной финансовой корпорации по странам Центральной Азии и Турции госпожой Вибке Шлемер.

Представители международных финансовых организаций, высоко оценив внутреннюю и внешнюю политику Туркменистана, подчеркнули важную роль правового статуса нейтралитета страны в деле укрепления мира на планете и значимость международных инициатив.

Сердечно поприветствовав представителей крупнейших международных финансовых структур на древней и гостеприимной туркменской земле, Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что запланированные в рамках визита встречи будут способствовать продуктивному обмену мнениями о текущем состоянии и перспективных направлениях экономического взаимодействия между Туркменистаном и Всемирным банком, и пожелал успехов переговорам.

Как отмечалось, расширение международного сотрудничества, в частности, активизация отношений с авторитетными финансовыми организациями и банковско-кредитными структурами, играет важную роль в реализации стратегии экономического развития Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул эффективный характер диалога, налаженного между Туркменистаном и Всемирным банком. Как отмечалось, за годы партнерства банк принял участие в финансировании ряда проектов, имеющих большое значение для устойчивого социально-экономического развития страны в таких сферах, как здравоохранение, образование, транспорт, связь, энергетика.

В завершение встречи национальный лидер туркменского народа и представители крупнейших международных финансовых структур выразили уверенность, что плодотворное взаимодействие будет успешно продолжено, и обменялись наилучшими пожеланиями.

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