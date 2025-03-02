Президент Туркменистана принял вице-президента Всемирного банка

Президент Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии госпожу Антонеллу Бассани.

В продолжение встречи подчеркивалось значение расширения взаимодействия с зарубежными партнерами в реализации в Туркменистане экономических реформ, в частности, активизации отношений с авторитетными международными финансовыми и банковско-кредитными учреждениями.

В целях содействия экономическому развитию Туркменистана в данном направлении на протяжении многих лет осуществляется эффективное сотрудничество с Всемирным банком. В рамках партнерства основное внимание уделяется внедрению цифровой экономики, модернизации финансовой системы, развитию частного сектора и обеспечению экологической устойчивости.

В этой связи отмечалось, что в рамках двустороннего взаимодействия Туркменистан совместно с Всемирным банком реализует ряд важных проектов. В качестве основной цели данных проектов обозначены модернизация инфраструктуры страны и повышение уровня жизни населения.

В ходе обсуждения текущего состояния и перспектив взаимовыгодного сотрудничества было отмечено, что стратегически выгодное географическое расположение Туркменистана является ключевым фактором развития транспортно-логистической сферы. В стране придается большое значение формированию коммуникационных систем для различных видов транспорта.

Отметив в данном контексте, что ведется работа по формированию региональных и международных мультимодальных транспортных коридоров Север – Юг и Восток – Запад, глава государства подтвердил готовность Туркменистана к рассмотрению конкретных предложений Всемирного банка относительно участия в проектах по их созданию.

В завершение встречи, подтвердив готовность Туркменистана к наращиванию взаимовыгодного партнерства с Всемирным банком, президент Сердар Бердымухамедов пожелал Антонелле Бассани успехов в работе.

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