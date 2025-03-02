В Ашхабаде рассмотрены результаты взаимодействия Туркменистана с Международной организацией труда

В Министерстве иностранных дел состоялось совещание по итогам совместной работы Туркменистана с Международной организацией труда в предыдущем году. В заседании приняли участие руководители и представители соответствующих министерств и ведомств, правоохранительных органов Туркменистана, а также администраций областей страны.

Делегацию Международной организации труда возглавила помощник генерального директора, региональный директор Международной организации труда (МОТ) Беате Андрес. Участники заседания детально рассмотрели результаты работы согласно «Дорожной карте совместных мероприятий на 2024-2025 годы». Кроме этого, были обсуждены дальнейшие шаги по реализации совместной деятельности в текущем году.

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