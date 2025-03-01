Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем совета директоров телекомпании «Euronews»

Состоялась встреча национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты а с председателем совета директоров телекомпании «Euronews» Педро Варгасом Давидом.

Как подчеркивалось в ходе встречи, проводимая независимым нейтральным Туркменистаном миролюбивая внешняя политика, его достижения в различных областях, богатое культурное наследие, прекрасная природа привлекают внимание мировой общественности. Особое значение придается сотрудничеству с популярными средствами массовой информации для широкого освещения внутренней и внешней политики страны, экономических, культурных, гуманитарных и туристических возможностей. Важную роль в этом играет известная телекомпания «Euronews».

Педро Варгас Давид подчеркнул, что внешняя политика Туркменистана, основанная на принципе нейтралитета и вносящая огромный вклад в укрепление мира на планете, пользуется широкой поддержкой международного сообщества, что является наглядным результатом глубоко продуманной стратегии, проводимой главой государства.

Национальный лидер туркменского народа подтвердил готовность рассматривать предложения о сотрудничестве с телекомпанией «Euronews». Гурбангулы Бердымухамедов также подтвердил готовность изучать новые проекты и перспективы с целью более выразительного донесения до общественности сведений о богатой культуре и истории Туркменистана и о создаваемых возможностях в сфере туризма.

В завершение встречи национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пожелал председателю совета директоров телекомпании «Euronews» Педро Варгасу Давиду успехов в работе.

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