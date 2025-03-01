Президент Туркменистана принял председателя совета директоров телекомпании «Евроньюс»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя совета директоров телекомпании «Евроньюс» Педро Варгаса Давида.

Собеседники отметили, что в настоящее время в целях повышения престижа Туркменистана в мире налажено активное взаимодействие со средствами массовой информации и международными информационными агентствами разных стран. В этой связи был зафиксирован положительный опыт плодотворного сотрудничества с телекомпанией «Евроньюс», являющейся ведущей медиаструктурой Европы.

Говоря о двусторонних контактах с этой телекомпанией, глава государства сделал акцент на целесообразности их расширения по таким направлениям, как популяризация культурно-исторического наследия Туркменистана в мире и развитие туризма. Президент Сердар Бердымухамедов также особо отметил большой туристический потенциал Туркменистана.

Страна является одним из старейших культурных центров мира и сегодня обладает огромными возможностями в развитии сферы туризма. Туркменистан богат не только историческими памятниками, но и удивительной красоты природными ландшафтами. Большие возможности для развития сферы туризма имеют национальная туристическая зона «Аваза», предгорья Копетдага и пустыня Каракумы. В этой связи президент Туркменистана отметил, что видеофильмы о Туркменистане транслируются в специальных передачах телекомпании «Евроньюс».

Также на встрече были обсуждены важные вопросы международной повестки и проекты взаимного сотрудничества, как уже осуществлённые, так и будущие. В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана и впредь развивать взаимовыгодные отношения с телекомпанией «Евроньюс» и пожелал Педро Варгасу Давиду больших успехов в его ответственной деятельности.

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