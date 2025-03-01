В Ашхабаде обсуждены аспекты сотрудничества между Туркменистаном и Всемирным банком

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани. На встрече также присутствовали региональные директора Всемирного банка и представители Международной финансовой корпорации.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. При этом обозначены приоритеты партнерского взаимодействия Туркменистана со Всемирным банком, среди которых – управление водными ресурсами, энергетика, транспорт и взаимосвязанность занимают особое место. Туркменской стороной была озвучена официальная позиция по решению водных вопросов в регионе Центральной Азии, основанная на трех принципах: во-первых, соблюдение норм международного права, во-вторых, учет интересов всех государств региона и, в-третьих, участие в данном процессе международных организаций, прежде всего ООН.

Особо было отмечено, что строительство гидротехнических сооружений и водохозяйственных объектов на трансграничных реках Центральной Азии должно осуществляться при строгом соблюдении высоких технологических, экологических, технических и других международных стандартов.

Кроме этого, стороны подробно обсудили совместную работу в области транспорта и взаимосвязанности, сокращения выбросов метана и возобновляемых источников энергии. В завершение встречи собеседники подтвердили приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества.

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