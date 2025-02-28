В МИД Туркменистана приняли регионального директора Международной организации труда

В МИД Туркменистана прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с помощником генерального директора, региональным директором Международной организации труда (МОТ) Беатой Андрес.

В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия и совместные мероприятия на текущий год, который объявлен Международным годом мира и доверия согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Было особо отмечено, что поддержание мира, стабильности и взаимопонимания между людьми напрямую влияет на все сферы жизнедеятельности.

В ходе встречи собеседники рассмотрели итоги совместной работы в 2024 году согласно «Дорожной карте совместных мероприятий на 2024-2025 годы». Кроме этого, были определены основные направления взаимодействия между правительством Туркменистана и МОТ на 2025 год. Туркменской стороной предложено наладить работу по проведению соответствующих тренингов и семинаров с участием экспертов МОТ.

Особое внимание было уделено вопросам укрепления правовой базы Туркменистана путем присоединения к конвенциям МОТ и подготовки к предстоящим мероприятиям, в частности, к Международной конференции труда.

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