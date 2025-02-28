Международной премии за архитектуру удостоены здания двух медицинских центров в Ашхабаде

Два новых медицинских центра в Ашхабаде – Международный оздоровительно-реабилитационный центр и Международный научно-клинический центр физиологии – удостоены международной премии «German Design Award 2025». Центры отмечены престижной премией в номинации «Архитектура» в конкурсе, ежегодно проводимом Германским советом по дизайну при поддержке Федерального правительства Германии.

Церемония открытия этих объектов в туркменской столице состоялась в октябре прошлого года, ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Международный оздоровительно-реабилитационный центр, рассчитанный на 400 мест, позиционируется как единственное в Центральной Азии учреждение подобного профиля, специализирующееся на реабилитации пациентов после травм и заболеваний. Международный научно-клинический центр физиологии на 250 мест ориентирован на исследование целебных свойств лекарственных растений, аллергологии и иммунологии, вопросов правильного питания, физической активности, спорта и физиологии труда.

Ввод в эксплуатацию этих современных медицинских объектов, отмеченных международным признанием, подчеркивает приоритетное внимание государства к развитию национальной системы здравоохранения, повышению качества медицинских услуг и улучшению условий труда медицинских работников.

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