Министр иностранных дел Туркменистана был принят президентом Киргизии

Заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов был принят президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым.

В ходе встречи стороны подтвердили высокую динамику развития отношений между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Помимо конструктивного двустороннего сотрудничества, была особо подчеркнута результативность партнерства в многосторонних форматах, прежде всего в рамках ООН. В этой связи собеседники обсудили предстоящие мероприятия с участием обеих стран, в частности, международный форум высокого уровня, намеченный к проведению в Ашхабаде 12 декабря текущего года.

Министр иностранных дел Туркменистана передал президенту Киргизской Республики Садыром Жапарову приглашение на данный форум от имени национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Глава Киргизии выразил намерение кыргызской стороны участвовать в мероприятиях, инициированных Туркменистаном на высоком представительном уровне.

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