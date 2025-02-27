В Анкаре состоялось заседание Межправительственной туркменско-турецкой комиссии по сотрудничеству

В рамках рабочего визита делегации Туркменистана в Турецкую Республику в Анкаре состоялось восьмое заседание Межправительственной туркменско-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству. На заседании делегацию Туркменистана возглавил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев, а делегацию Турецкой Республики – вице-президент страны Джевдет Йылмаз.

Открывая заседание, сопредседатели комиссии с удовлетворением констатировали высокий уровень развития туркменско-турецких отношений, основывающихся на принципах равноправия и взаимного доверия. В ходе заседания руководители профильных министерств и ведомств Туркменистана и Турции ознакомились с соответствующими экономическими показателями и обсудили реализацию мер, предусмотренных планом работы за прошедший период.

Участники заседания отметили позитивную динамику товарооборота между двумя странами. Энергетика, торговля, инвестиции, банковский сектор, транспорт и логистика, градостроительство и сельское хозяйство названы в качестве приоритетов взаимодействия. Особый акцент был сделан на развитии сотрудничества между Туркменистаном и Турцией в нефтегазовой сфере. Намечены дальнейшие шаги в рамках совместной работы в текущем году. Кроме того, рассмотрены возможности активизации контактов в сфере науки и образования, здравоохранения, туризма, охраны окружающей среды.

По результатам заседания комиссии подписан итоговый протокол.

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