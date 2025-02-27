В Анкаре состоялась встреча председателя Меджлиса Туркменистана с президентом Турции

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган принял председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманову, прибывшую в Анкару с рабочим визитом.

Глава Меджлиса Туркменистана передала президенту Турецкой Республики приветствия и наилучшие пожелания от президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень развития межгосударственных связей на принципах взаимного уважения и доверия. Рассмотрены ключевые аспекты двусторонних связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление партнерства двух стран в рамках региональных и международных структур.

В завершение встречи главе Турецкой Республики вручено приглашение руководства Туркменистана на мероприятия, намеченные к проведению в Туркменистане в рамках Международного года мира и доверия, а также в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

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